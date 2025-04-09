Головком ЗСУ Олександр Сирський. Фото:

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Збройні сили України щомісяця потребують 30 тис. нових мобілізованих.

Заява президента Володимира Зеленського про те, що до українського війська кожного місяця потрібно мобілізовувати 30 тис. відповідає нинішнім потребам армії та має бути збережена. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтерв’ю LB.ua.

Президент озвучив цифру, яку він озвучив. І це дійсно та цифра, якої ми повинні притримуватися, — наголосив він.

Генерал зазначив, що російська армія щомісяця зростає на 8−9 тис. військовослужбовців за рахунок контрактників. У деяких регіонах країни-агресора за підписання контракту платять аж 40 тис. дол.

Також Сирський розповів про те, що 6 млн українських чоловіків не оновили свої дані у ТЦК та уникають мобілізації. Однак генерал переконаний, що їх все ж можна залучити до служби.

У першу чергу, потрібна цифровізація. Коли процес оцифрований, ми знатимемо усіх наших громадян і де вони знаходяться, — розповів головком.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, якби Верховна Рада у 2024 році ухвалила б закон про демобілізацію, то у квітні 2025 року з лав армії відразу звільнилися б 350 тис. військових. Відповідні цифри підрахувало командування.

Джерело: Lb.ua