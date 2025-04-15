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Ракурс
Пасха в Киеве: власти сообщили характер ограничений

Пасха в Киеве: власти сообщили характер ограничений

15 апр 2025, 15:45
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Підвищена небезпека обстрілів спонукала владу Києва закликати до скасування масових заходів на Великдень.

КМДА просить керівників релігійних громад натомість забезпечити онлайн-трансляцію богослужінь.

Комендантську годину на Великдень скасовувати не будуть. Натомість на поминальні дні організують розвезення людей по кладовищах.

Источник: Ракурс


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