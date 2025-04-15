Пасха в Киеве: власти сообщили характер ограничений

https://racurs.ua/n205597-pasha-v-kieve-vlasti-soobschili-harakter-ogranicheniy.html

Ракурс

Підвищена небезпека обстрілів спонукала владу Києва закликати до скасування масових заходів на Великдень.

КМДА просить керівників релігійних громад натомість забезпечити онлайн-трансляцію богослужінь.

Комендантську годину на Великдень скасовувати не будуть. Натомість на поминальні дні організують розвезення людей по кладовищах.