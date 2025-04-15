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Пасха в Киеве: власти сообщили характер ограничений
Пасха в Киеве: власти сообщили характер ограниченийhttps://racurs.ua/n205597-pasha-v-kieve-vlasti-soobschili-harakter-ogranicheniy.htmlРакурс
Підвищена небезпека обстрілів спонукала владу Києва закликати до скасування масових заходів на Великдень.
КМДА просить керівників релігійних громад натомість забезпечити онлайн-трансляцію богослужінь.
Комендантську годину на Великдень скасовувати не будуть. Натомість на поминальні дні організують розвезення людей по кладовищах.