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Ракурс
Великдень у Києві: влада повідомила характер обмежень

Великдень у Києві: влада повідомила характер обмежень

15 кві 2025, 15:45
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Підвищена небезпека обстрілів спонукала владу Києва закликати до скасування масових заходів на Великдень.

КМДА просить керівників релігійних громад натомість забезпечити онлайн-трансляцію богослужінь.

Комендантську годину на Великдень скасовувати не будуть. Натомість на поминальні дні організують розвезення людей по кладовищах.

Джерело: Ракурс


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