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Великдень у Києві: влада повідомила характер обмежень
Великдень у Києві: влада повідомила характер обмеженьhttps://racurs.ua/ua/n205597-velykden-u-kyievi-vlada-povidomyla-harakter-obmejen.htmlРакурс
Підвищена небезпека обстрілів спонукала владу Києва закликати до скасування масових заходів на Великдень.
КМДА просить керівників релігійних громад натомість забезпечити онлайн-трансляцію богослужінь.
Комендантську годину на Великдень скасовувати не будуть. Натомість на поминальні дні організують розвезення людей по кладовищах.