Рада со второй попытки приняла закон о пенсионном обеспечении работников прокуратуры, который уменьшает выплаты

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Ракурс

Верховна Рада 15 квітня ухвалила за основу законопроєкт № 12278 щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури. Із другої спроби документ підтримали 239 народних депутатів.

Про це написав депутат Ярослав Железняк у Телеграм.

Законопроєкт передбачає:

пенсію за вислугу років призначати прокурорам після їх звільнення з органів прокуратури;

пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення;

зміни до пенсійного законодавства можуть здійснюватися виключно окремим Законом про внесення змін до ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Під час попереднього голосування законопроєкту не вистачило чотирьох голосів, однак цього разу його підтримали без проблем.

Проєкт також враховує соціальні винятки — пенсії продовжуватимуть виплачуватись особам з інвалідністю I та II груп, учасникам бойових дій та іншим визначеним категоріям.

Кабінету міністрів буде доручено до грудня 2025 року напрацювати законодавчі пропозиції щодо уніфікації оплати праці прокурорів, у тому числі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.