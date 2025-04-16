Рубио и Уиткофф приедут во Францию для переговоров об Украине

https://racurs.ua/n205615-rubio-i-uitkoff-priedut-vo-franciu-dlya-peregovorov-ob-ukraine.html

Ракурс

Держсекретар США і спецпосланець Трампа приїдуть до Франції для переговорів про Україну.

Про це пише Politico.

Голова Держдепу США Марко Рубіо зустрінеться з головою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро, а Стів Віткофф — із президентом Емманюелем Макроном. Зустріч відбудеться вже цього тижня.

Крім України, важливими темами переговорів у Франції стануть Іран і тарифна політика США.

Віткофф має зустрітися з президентом Макроном, а Рубіо — зі своїм французьким візаві Жаном-Ноелем Барро. На зустрічах планують обговорювати Україну, Іран і торговельні питання у контексті «тарифної війни», розпочатої Трампом.

Поїздка стане першим візитом американських топпосадовців до Франції після приїзду віцепрезидента Джей Ді Венса на саміт щодо штучного інтелекту у лютому.