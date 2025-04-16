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На фото — Стів Віткофф і Марко Рубіо.

Рубіо і Віткофф приїдуть до Франції для переговорів про Україну

16 кві 2025, 11:53
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Держсекретар США і спецпосланець Трампа приїдуть до Франції для переговорів про Україну.

Про це пише Politico.

Голова Держдепу США Марко Рубіо зустрінеться з головою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро, а Стів Віткофф — із президентом Емманюелем Макроном. Зустріч відбудеться вже цього тижня.

Крім України, важливими темами переговорів у Франції стануть Іран і тарифна політика США.

Джерело: Ракурс


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