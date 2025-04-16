Рубіо і Віткофф приїдуть до Франції для переговорів про Україну

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На фото — Стів Віткофф і Марко Рубіо.
Рубіо і Віткофф приїдуть до Франції для переговорів про Українуhttps://racurs.ua/ua/n205615-rubio-i-vitkoff-pryyidut-do-franciyi-dlya-peregovoriv-pro-ukrayinu.htmlРакурс
Держсекретар США і спецпосланець Трампа приїдуть до Франції для переговорів про Україну.
Про це пише Politico.
Голова Держдепу США Марко Рубіо зустрінеться з головою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро, а Стів Віткофф — із президентом Емманюелем Макроном. Зустріч відбудеться вже цього тижня.
Крім України, важливими темами переговорів у Франції стануть Іран і тарифна політика США.