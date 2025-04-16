Рубіо і Віткофф приїдуть до Франції для переговорів про Україну

На фото — Стів Віткофф і Марко Рубіо.

https://racurs.ua/ua/n205615-rubio-i-vitkoff-pryyidut-do-franciyi-dlya-peregovoriv-pro-ukrayinu.html

Ракурс

Держсекретар США і спецпосланець Трампа приїдуть до Франції для переговорів про Україну.

Про це пише Politico.

Голова Держдепу США Марко Рубіо зустрінеться з головою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро, а Стів Віткофф — із президентом Емманюелем Макроном. Зустріч відбудеться вже цього тижня.

Крім України, важливими темами переговорів у Франції стануть Іран і тарифна політика США.