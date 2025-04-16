Обстрел Херсона 16 апреля

https://racurs.ua/n205616-vlasti-pokazali-posledstviya-utrennego-obstrela-hersona-unichtojena-ledovaya-arena-povrejdeny.html

Ракурс

Уранці 16 квітня росіяни масовано обстріляли Центральний район Херсона — одна людина загинула, ще шестеро поранені.

Знищено льодову арену, пошкоджені супермаркет, цивільні автівки, приватні та багатоквартирні будинки. Під час повторного обстрілу пошкоджень зазнав оперативно-рятувальний автомобіль.

У Херсонській ОВА показали наслідки ударів по обласному центру.