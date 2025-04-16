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Влада показала наслідки ранкового обстрілу Херсона - знищено льодову арену, пошкоджені супермаркет, авто, будинки
Влада показала наслідки ранкового обстрілу Херсона — знищено льодову арену, пошкоджені супермаркет, авто, будинки (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205616-vlada-pokazala-naslidky-rankovogo-obstrilu-hersona-znyscheno-lodovu-arenu-poshkodjeni.htmlРакурс
Уранці 16 квітня росіяни масовано обстріляли Центральний район Херсона — одна людина загинула, ще шестеро поранені.
Знищено льодову арену, пошкоджені супермаркет, цивільні автівки, приватні та багатоквартирні будинки. Під час повторного обстрілу пошкоджень зазнав оперативно-рятувальний автомобіль.
У Херсонській ОВА показали наслідки ударів по обласному центру.