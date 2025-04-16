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Влада показала наслідки ранкового обстрілу Херсона - знищено льодову арену, пошкоджені супермаркет, авто, будинки

Влада показала наслідки ранкового обстрілу Херсона — знищено льодову арену, пошкоджені супермаркет, авто, будинки (ФОТО)

16 кві 2025, 12:34
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Уранці 16 квітня росіяни масовано обстріляли Центральний район Херсона — одна людина загинула, ще шестеро поранені.

Знищено льодову арену, пошкоджені супермаркет, цивільні автівки, приватні та багатоквартирні будинки. Під час повторного обстрілу пошкоджень зазнав оперативно-рятувальний автомобіль.

У Херсонській ОВА показали наслідки ударів по обласному центру.

Обстріл Херсона 16 квітня

Обстріл Херсона 16 квітня

Обстріл Херсона 16 квітня

Обстріл Херсона 16 квітня

Джерело: Ракурс


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