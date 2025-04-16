Кадр из резонансного видео

https://racurs.ua/n205620-genshtab-obyasnil-cel-rezonansnogo-videorolika-o-svyazi-mejdu-jurnalistami-i-obstrelami-video.html

Ракурс

Генштаб ЗСУ пояснив мету резонансного відеоролика «Один репортаж — один удар», який сьогодні, 16 квітня, оприлюднили на своїх сторінках у соцмережах кілька державних інституцій.

Нещодавній відеоролик, оприлюднений на наших офіційних ресурсах, має винятково навчально-просвітницьку мету — звернути увагу всіх громадян, включно з військовослужбовцями, на питання інформаційної безпеки в умовах війни, — наголошується в повідомленні опублікованому на Фейсбук-сторінці Генштабу.

У Генштабі додали, що поважають свободу слова та високо цінують внесок журналістів у боротьбу України за незалежність.

Водночас, закликаємо не розцінювати цей матеріал як докір або звинувачення на адресу представників медіа. Його мета — не критикувати, а нагадати всім: будь-яка інформація може мати наслідки, які використовує ворог, — додали у Генштабі.

Також у Генштабі пообіцяли, що ролик, «враховуючи конструктивні зауваження і рекомендації», буде доопрацьовано «з метою подальшого донесення відповідних застережень як до цивільних, так і до військовослужбовців».

На відео, яке містить слоган «Один репортаж — один удар», зображена репортерка, котра, стоячи на тлі будівлі, де виробляють дрони, відкрито розповідає про це на камеру.

Згодом у відео показані представники ворожих спецслужб, котрі, переглянувши репортаж, відправили координати виробництва своєму штабу для підготовки удару. Після цього в будівлю влучає ракета.

В Інституті масової інформації вже заявили, що серйозно занепокоєні «оприлюдненням відеоролика, який перекладає відповідальність за російські обстріли на українських журналістів».