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Кадр з резонансного відео
Генштаб пояснив мету резонансного відеоролика про зв’язок між журналістами та обстрілами (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205620-genshtab-poyasnyv-metu-rezonansnogo-videorolyka-pro-zv-yazok-mij-jurnalistamy-ta-obstrilamy-video.htmlРакурс
Генштаб ЗСУ пояснив мету резонансного відеоролика «Один репортаж — один удар», який сьогодні, 16 квітня, оприлюднили на своїх сторінках у соцмережах кілька державних інституцій.
Нещодавній відеоролик, оприлюднений на наших офіційних ресурсах, має винятково навчально-просвітницьку мету — звернути увагу всіх громадян, включно з військовослужбовцями, на питання інформаційної безпеки в умовах війни, — наголошується в повідомленні опублікованому на Фейсбук-сторінці Генштабу.
У Генштабі додали, що поважають свободу слова та високо цінують внесок журналістів у боротьбу України за незалежність.
Водночас, закликаємо не розцінювати цей матеріал як докір або звинувачення на адресу представників медіа. Його мета — не критикувати, а нагадати всім: будь-яка інформація може мати наслідки, які використовує ворог, — додали у Генштабі.
Також у Генштабі пообіцяли, що ролик, «враховуючи конструктивні зауваження і рекомендації», буде доопрацьовано «з метою подальшого донесення відповідних застережень як до цивільних, так і до військовослужбовців».
На відео, яке містить слоган «Один репортаж — один удар», зображена репортерка, котра, стоячи на тлі будівлі, де виробляють дрони, відкрито розповідає про це на камеру.
Згодом у відео показані представники ворожих спецслужб, котрі, переглянувши репортаж, відправили координати виробництва своєму штабу для підготовки удару. Після цього в будівлю влучає ракета.
В Інституті масової інформації вже заявили, що серйозно занепокоєні «оприлюдненням відеоролика, який перекладає відповідальність за російські обстріли на українських журналістів».
Такий наратив є дуже небезпечним і хибним, тому що він підриває довіру до медіа, може поставити під загрозу життя медійників, і загалом суперечить тим демократичним принципам, які Україна зобов’язана захищати навіть в умовах війни, — наголошує директор ІМІ Оксана Романюк. — Такий підхід, зі слоганом «один репортаж — один удар» жодним чином не сприяє покращенню інформаційної безпеки. На жаль, це стигматизує всю журналістську професію журналіста, і створює передумови тиску на всіх медійників, які роками чесно виконують свою роботу.