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На Донетчине украинские дроны уничтожили наземный вражеский беспилотник (ВИДЕО)https://racurs.ua/n205621-na-donetchine-ukrainskie-drony-unichtojili-nazemnyy-vrajeskiy-bespilotnik-video.htmlРакурс
На Донеччині дрони операторів БПЛА підрозділу «Фенікс» знищили наземний ворожий безпілотник, який рухався у напрямку українських позицій.
Відповідне відео сьогодні, 16 квітня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Також на відео показана ліквідація чергової партії російських загарбників.
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