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Ракурс
Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

На Донетчине украинские дроны уничтожили наземный вражеский беспилотник (ВИДЕО)

16 апр 2025, 16:31
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На Донеччині дрони операторів БПЛА підрозділу «Фенікс» знищили наземний ворожий безпілотник, який рухався у напрямку українських позицій.

Відповідне відео сьогодні, 16 квітня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Також на відео показана ліквідація чергової партії російських загарбників.

Источник: Ракурс


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