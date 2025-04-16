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Ракурс
Знищення російської військової техніки, скріншот відео

На Донеччині українські дрони знищили наземний ворожий безпілотник (ВІДЕО)

16 кві 2025, 16:31
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На Донеччині дрони операторів БПЛА підрозділу «Фенікс» знищили наземний ворожий безпілотник, який рухався у напрямку українських позицій.

Відповідне відео сьогодні, 16 квітня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Також на відео показана ліквідація чергової партії російських загарбників.

Джерело: Ракурс


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