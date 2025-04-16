Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російської військової техніки, скріншот відео
На Донеччині українські дрони знищили наземний ворожий безпілотник (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205621-na-donechchyni-ukrayinski-drony-znyschyly-nazemnyy-vorojyy-bezpilotnyk-video.htmlРакурс
На Донеччині дрони операторів БПЛА підрозділу «Фенікс» знищили наземний ворожий безпілотник, який рухався у напрямку українських позицій.
Відповідне відео сьогодні, 16 квітня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Також на відео показана ліквідація чергової партії російських загарбників.