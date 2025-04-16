Режиссер «Сам дома» сожалеет, что снял сцену с Трампом

Режиссер «Сам дома» сожалеет, что снял сцену с Трампомhttps://racurs.ua/n205626-rejisser-sam-doma-sojaleet-chto-snyal-scenu-s-trampom.htmlРакурс
Режисер Кріс Коламбус заявив, що епізодична роль Дональда Трампа у фільмі «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку» понад 30 років стала для нього якорем на ший і він «хотів би, щоб її не було».
Я не можу її вирізати, — заявив він у нещодавньому інтерв’ю виданню San Francisco Chronicle. Якщо я його виріжу, мене, ймовірно, вишлють з країни. Мене вважатимуть таким, що не придатний для життя в Сполучених Штатах, тож мені доведеться повернутися до Італії чи ще кудись.
Звичайно, Коламбус, який народився і виріс у США з італійським корінням, так саркастично натякав на плани адміністрації Трампа щодо масових депортацій.
У семисекундній епізодичній ролі у цьому касовому хіті 1992 року майбутній президент вказує зірці стрічки Маколею Калкіну напрямок у знаменитому нью-йоркському готелі «Плаза», яким Трамп, відомий тоді лише як магнат у сфері нерухомості, володів.
Джерело: San Francisco Chronicle