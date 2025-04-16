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Ракурс
Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

FPV-дрон уничтожил российский грузовик с боеприпасами (ВИДЕО)

16 апр 2025, 20:06
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На Півдні України удар FPV-дрона знищив російську вантажівку з боєприпасами.

Відповідне відео сьогодні, 16 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На Півдні екіпаж прикордонної аеророзвідки зафіксував пересування ворожої вантажівки з боєкомплектом. Після цього бійці взялися за найцікавіше — завдавши удару FPV-дроном, знищили транспорт, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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