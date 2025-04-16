На Півдні України удар FPV-дрона знищив російську вантажівку з боєприпасами.

Відповідне відео сьогодні, 16 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На Півдні екіпаж прикордонної аеророзвідки зафіксував пересування ворожої вантажівки з боєкомплектом. Після цього бійці взялися за найцікавіше — завдавши удару FPV-дроном, знищили транспорт, — вказано в описі відео.