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Ракурс
Знищення російської військової техніки, скріншот відео

FPV-дрон знищив російську вантажівку з боєприпасами (ВІДЕО)

16 кві 2025, 20:06
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На Півдні України удар FPV-дрона знищив російську вантажівку з боєприпасами.

Відповідне відео сьогодні, 16 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На Півдні екіпаж прикордонної аеророзвідки зафіксував пересування ворожої вантажівки з боєкомплектом. Після цього бійці взялися за найцікавіше — завдавши удару FPV-дроном, знищили транспорт, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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