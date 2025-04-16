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FPV-дрон знищив російську вантажівку з боєприпасами (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205628-fpv-dron-znyschyv-rosiysku-vantajivku-z-boieprypasamy-video.htmlРакурс
На Півдні України удар FPV-дрона знищив російську вантажівку з боєприпасами.
Відповідне відео сьогодні, 16 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На Півдні екіпаж прикордонної аеророзвідки зафіксував пересування ворожої вантажівки з боєкомплектом. Після цього бійці взялися за найцікавіше — завдавши удару FPV-дроном, знищили транспорт, — вказано в описі відео.
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