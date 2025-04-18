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Ракурс
В Киеве задержали тиктокера за российские песни

В Киеве задержали тиктокера за российские песни

18 апр 2025, 09:12
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Поліція у Києві затримала 22-річного блогера з ТікТоку, який опублікував ролик, як він з приятелями виходить у центрі української столиці з лімузину під звучання російських пісень.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Києві.

Провокативний ролик правоохоронці побачили в одному з телеграм-каналів 17 квітня 2025 року. Блогера було знайдено та притягнуто до адміністративної відповідальності — за дрібне хуліганство.

За його словами, насправді буцімто російська музика не грала, коли хлопці виходили з лімузину — блогер стверджує, що він її потім додав у ролик заради хайпу.

Источник: Ракурс


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