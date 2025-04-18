У Києві затримали тіктокера за російські пісні

https://racurs.ua/ua/n205660-u-kyievi-zatrymaly-tiktokera-za-rosiyski-pisni.html

Ракурс

Поліція у Києві затримала 22-річного блогера з ТікТоку, який опублікував ролик, як він з приятелями виходить у центрі української столиці з лімузину під звучання російських пісень.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Києві.

Провокативний ролик правоохоронці побачили в одному з телеграм-каналів 17 квітня 2025 року. Блогера було знайдено та притягнуто до адміністративної відповідальності — за дрібне хуліганство.

За його словами, насправді буцімто російська музика не грала, коли хлопці виходили з лімузину — блогер стверджує, що він її потім додав у ролик заради хайпу.