Бывший учитель истории из Белой Церкви во время видеоразговоров с россиянами опровергает российскую пропаганду

https://racurs.ua/n205666-byvshiy-uchitel-istorii-iz-beloy-cerkvi-vo-vremya-videorazgovorov-s-rossiyanami-oprovergaet.html

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Видання NYT написало про колишнього вчителя історії з Білої Церкви Віталія Дрібницю, який під час відеорозмов з росіянами намагається спростовувати міфи російської пропаганди.

Майже щодня Дрібниця спілкується з росіянами по відеозв’язку, та, використовуючи свої знання історії, розвінчує ворожі наративи щодо України. Ці розмови історик записує і викладає на YouTube-каналі під назвою «Vox Veritatis», що латиною означає «Голос правди». Канал має майже пів мільйона підписників.

Віталій зізнається, що змінити погляди його співрозмовників зазвичай не вдається. Більшість росіян або відкидають його аргументи, або повторюють тези Кремля. З часом Дрібниця зрозумів, що його справжня аудиторія — це не росіяни, а мільйони українців, які здобули освіту за радянських часів і тепер хочуть оновити свої знання.

Я багато чому у нього вчуся, — каже Наталія Тиліна, 64-річна українська пенсіонерка, яка назвала себе «сформованою в Радянському Союзі.

За її словами, тепер вона почувається впевненіше, сперечаючись зі знайомими, які «зовсім не знають нашої історії» і поширюють російські наративи.