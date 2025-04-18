Украина ввела новые санкции против россии. Фото: ОП

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Україна запровадила нові санкції проти російської федерації.

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 18 квітня, ввів нові санкції РНБО проти російських пропагандистів та окремих російських підприємств, які залучені до оборонно-промислового комплексу країни-агресора. Загалом під українські санкції потрапили 59 російських фізичних осіб та 60 підприємств. Про це йдеться в указі президента.

Зокрема, у списку опинилися 20 російських акторів, співаків та спортсменів. У переліку:

Ірина Апексімова — акторка і режисерка;

Софія Велика — фехтувальниця;

Олена Вяльбе — лижниця;

Віталій Гогунський — актор (відомий за роллю «Кузі» у серіалі «Універ»);

Микита Джигурда — актор;

Ярослав Дронов — співак (відомий під псевдонімом SHAMAN);

Єгор Кончаловський — кінорежисер і сценарист;

Юрій Куклачов — актор;

Оскар Кучера — актор;

Денис Лебедєв — боксер;

Євген Миронов — актор театру;

Микита Нагорний — гімнаст;

Олександр Панкратов-Чорний — актор і кінорежисер;

Сергій Полунін — артист балету;

Руслан Проводников — боксер;

Микола Расторгуєв — співак;

Олександр Розунбаум — співак;

Ігор Сукачов — рок-музикант, актор, режисер;

Микола Цискарідзе — артист балету;

Роман Чумаков репер (відомий як «Жиган»).

Цим особам в Україні заблокують активи, обмежать можливість вести бізнес, торгові та інші операції. Також їм буде заборонено купувати майно та земельні ділянки. Крім того, їх позбавлять державних нагород.

Також під санкції потрапили акціонерне товариство «Арсенал», «Алтайський хімпром», «База № 1 хімреактивів», «Балтійська промислова компанія», «Вектор», Володимирський завод прецизійних сплавів, металургійний завод «Електросталь», науково-виробниче об'єднання «Магнетон» та інші.

Нагадаємо, 14 березня в Європейському Союзі продовжили на шість місяців санкції щодо приблизно 2 тис. громадян рф. У списку — російський диктатор володимир путін та багато високопоставлених політиків та бізнесменів. Санкції, які мають одноголосно продовжуватися кожні півроку, залишаться чинними до 15 вересня 2025 року.