Посли ЄС погодили продовження санкцій проти рф. Фото:

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Європейські санкції проти росії будуть продовжені.

Посли Європейського Союзу у п’ятницю, 14 березня, домовилися продовжити на шість місяців санкції щодо приблизно 2 тис. громадян рф. У списку — російський диктатор володимир путін та багато високопоставлених політиків та бізнесменів. Про це повідомило видання Guardian.

Санкції, які мають одноголосно продовжуватися кожні півроку, залишаться чинними до 15 вересня 2025 року.

Зазначається, що Угорщина погрожувала накласти вето на це рішення й наполягала на виключення з санкційного списку російського олігарха Михаїла Фрідмана. Це підтримав і Люксембург. Однак, як пише Bloomberg, магнат все ж залишиться під санкціями.

ЗМІ пишуть, що тому разі, якщо б санкції проти країни-агресора не продовжили, то це дозволило б фактично розморозити до 30% від усього обсягу заморожених російських активів. Експерти кажуть, що йдеться про приблизно 60 млрд євро розморожених коштів або навіть більшу суму.

Нагадаємо, 27 лютого президент США Дональд Трамп оголосив про застосування процедури продовження на наступний рік санкцій, запроваджених проти росії через вторгнення в Україну.

Джерела: Guardian, Bloomberg