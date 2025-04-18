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Операторы БпЛА уничтожили гаубицу и два танка. Фото:
Операторы БпЛА уничтожили гаубицу и два танка оккупантов в Донецкой области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n205679-operatory-bpla-unichtojili-gaubicu-i-dva-tanka-okkupantov-v-doneckoy-oblasti-video.htmlРакурс
Сили оборони України завдали втрат російським загарбникам на Донеччині.
Ворожу техніку вистежили на Краматорському напрямку українські аеророзвідники. Про це 17 квітня в Telegramповідомилооперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця», а у Facebook відео оприлюднив 427-й окремий полк безпілотних систем «Рарог».
Зазначається, що ударні дрони знищили російську самохідну гаубицю 2С19 Мста-С, яка рухалася на вогневу позицію. З цієї САУ противник хотів обстріляти українські позиції, але оператори БпЛА спрацювали на випередження.
Також пілоти «Рарог» влучили в танки Т-80 та Т-72. Крім того, була знищена бронемашина МТ-ЛБ.
Нагадаємо, днями на південному напрямку удар українського FPV-дрона знищив російську вантажівку з боєприпасами. Відео ураження транспорту противника опублікували українські прикордонники.