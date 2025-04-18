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Операторы БпЛА уничтожили гаубицу и два танка. Фото:

Операторы БпЛА уничтожили гаубицу и два танка оккупантов в Донецкой области (ВИДЕО)

18 апр 2025, 19:54
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Сили оборони України завдали втрат російським загарбникам на Донеччині.

Ворожу техніку вистежили на Краматорському напрямку українські аеророзвідники. Про це 17 квітня в Telegramповідомилооперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця», а у Facebook відео оприлюднив 427-й окремий полк безпілотних систем «Рарог».

Зазначається, що ударні дрони знищили російську самохідну гаубицю 2С19 Мста-С, яка рухалася на вогневу позицію. З цієї САУ противник хотів обстріляти українські позиції, але оператори БпЛА спрацювали на випередження.

Також пілоти «Рарог» влучили в танки Т-80 та Т-72. Крім того, була знищена бронемашина МТ-ЛБ.

Нагадаємо, днями на південному напрямку удар українського FPV-дрона знищив російську вантажівку з боєприпасами. Відео ураження транспорту противника опублікували українські прикордонники.

Источник: Ракурс


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