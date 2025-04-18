Оператори БпЛА знищили гаубицю та два танки. Фото:

https://racurs.ua/ua/n205679-operatory-bpla-znyschyly-gaubycu-ta-dva-tanky-okupantiv-na-donechchyni-video.html

Ракурс

Сили оборони України завдали втрат російським загарбникам на Донеччині.

Ворожу техніку вистежили на Краматорському напрямку українські аеророзвідники. Про це 17 квітня в Telegramповідомилооперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця», а у Facebook відео оприлюднив 427-й окремий полк безпілотних систем «Рарог».

Зазначається, що ударні дрони знищили російську самохідну гаубицю 2С19 Мста-С, яка рухалася на вогневу позицію. З цієї САУ противник хотів обстріляти українські позиції, але оператори БпЛА спрацювали на випередження.

Також пілоти «Рарог» влучили в танки Т-80 та Т-72. Крім того, була знищена бронемашина МТ-ЛБ.

Нагадаємо, днями на південному напрямку удар українського FPV-дрона знищив російську вантажівку з боєприпасами. Відео ураження транспорту противника опублікували українські прикордонники.