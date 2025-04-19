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В Луганской области «национализировали» более 100 тыс. объектов недвижимого имущества, фото: «бубен инфо»

114 тыс. объектов недвижимого имущества «национализировали» оккупанты в Луганской области — ОВА

19 апр 2025, 12:50
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На тимчасово окупованій території Луганщини російські загарбники «націоналізували» понад 114 тис. об'єктів нерухомого майна, яке належить громадянам і зареєстрованим в Україні юридичним особам.

Про це сьогодні, 19 квітня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Зокрема, окупантами «віджато»:

  • у регіональну власність — понад 17 тис. об'єктів;
  • у муніципальну власність — майже 46 тис. об'єктів;
  • у федеральну власність — понад 51 тис. об'єктів.

До переліку потрапило майно, право власності на яке люди, що евакуювалися у безпечні регіони України та за кордон, не підтвердили протягом 30 діб від дня його виявлення загарбниками, — зазначають в ОВА.

Источник: Ракурс


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