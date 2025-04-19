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На Луганщині «націоналізували» понад 100 тис. об’єктів нерухомого майна, фото: «бубен инфо»
114 тис. об'єктів нерухомого майна «націоналізували» окупанти на Луганщині — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n205691-114-tys-obiektiv-neruhomogo-mayna-nacionalizuvaly-okupanty-na-luganschyni-ova.htmlРакурс
На тимчасово окупованій території Луганщини російські загарбники «націоналізували» понад 114 тис. об'єктів нерухомого майна, яке належить громадянам і зареєстрованим в Україні юридичним особам.
Про це сьогодні, 19 квітня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.
Зокрема, окупантами «віджато»:
- у регіональну власність — понад 17 тис. об'єктів;
- у муніципальну власність — майже 46 тис. об'єктів;
- у федеральну власність — понад 51 тис. об'єктів.
До переліку потрапило майно, право власності на яке люди, що евакуювалися у безпечні регіони України та за кордон, не підтвердили протягом 30 діб від дня його виявлення загарбниками, — зазначають в ОВА.
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