Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Луганщині «націоналізували» понад 100 тис. об’єктів нерухомого майна, фото: «бубен инфо»

114 тис. об'єктів нерухомого майна «націоналізували» окупанти на Луганщині — ОВА

19 кві 2025, 12:50
999

На тимчасово окупованій території Луганщини російські загарбники «націоналізували» понад 114 тис. об'єктів нерухомого майна, яке належить громадянам і зареєстрованим в Україні юридичним особам.

Про це сьогодні, 19 квітня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Зокрема, окупантами «віджато»:

  • у регіональну власність — понад 17 тис. об'єктів;
  • у муніципальну власність — майже 46 тис. об'єктів;
  • у федеральну власність — понад 51 тис. об'єктів.

До переліку потрапило майно, право власності на яке люди, що евакуювалися у безпечні регіони України та за кордон, не підтвердили протягом 30 діб від дня його виявлення загарбниками, — зазначають в ОВА.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів