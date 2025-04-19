Украина вернула почти 300 пленных

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Ракурс

Україна повернула 19 квітня 277 полонених.

Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Вони захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.

Більшість повернутих з полону воїнів — це молодь після 2000 року народження.

246 воїнів повернулися в межах обміну,

31 — визволені під час спеціальних заходів поза обмінами.

У Координаційному штабі заявили, що до рядового та сержантського складу належать 268 звільнених, повернуто також 9 офіцерів.

Крім того, своїх рідних побачить військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року.

Нинішній обмін є четвертим у цьому році та 63-ім від початку повномасштабного вторгнення.

У 2024 з російської неволі вдалося повернути додому 596 українців в рамках обмінів, 53 захисники визволені поза ним.

Наймолодшому військовому, якого вдалося звільнити з полону, 20 років. Найстаршому — 61 рік.