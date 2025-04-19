Україна повернула майже 300 полонених

https://racurs.ua/ua/n205702-ukrayina-povernula-mayje-300-polonenyh-foto-video.html

Ракурс

Україна повернула 19 квітня 277 полонених.

Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Вони захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.

Більшість повернутих з полону воїнів — це молодь після 2000 року народження.

У Координаційному штабі заявили, що до рядового та сержантського складу належать 268 звільнених, повернуто також 9 офіцерів.

Крім того, своїх рідних побачить військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року.

Нинішній обмін є 4-им у цьому році та 63-ім від початку повномасштабного вторгнення.

У 2024 з російської неволі вдалося повернути додому 596 українців в рамках обмінів, 53 захисники визволені поза ним.

Наймолодшому військовому, якого вдалося звільнити з полону, 20 років. Найстаршому — 61 рік.