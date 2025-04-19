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Ракурс
СБУ и ГУР показали видео с большого обмена пленными

СБУ и ГУР показали видео с большого обмена пленными

19 апр 2025, 19:37
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Керівник ГУР Кирило Буданов показав відео обміну полоненими напередодні Великодня.

З полону звільнили ще 277 українців

У Службі безпеки України також покащали результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Источник: Ракурс


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