СБУ и ГУР показали видео с большого обмена пленными

https://racurs.ua/n205704-sbu-i-gur-pokazali-video-s-bolshogo-obmena-plennymi.html

Ракурс

Керівник ГУР Кирило Буданов показав відео обміну полоненими напередодні Великодня.

З полону звільнили ще 277 українців

У Службі безпеки України також покащали результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.