СБУ та ГУР показали відео з великого обміну полоненими

https://racurs.ua/ua/n205704-sbu-ta-gur-pokazaly-video-z-velykogo-obminu-polonenymy.html

Ракурс

Керівник ГУР Кирило Буданов показав відео обміну полоненими напередодні Великодня.

З полону звільнили ще 277 українців

У Службі безпеки України також покащали результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.