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Ракурс
СБУ та ГУР показали відео з великого обміну полоненими

СБУ та ГУР показали відео з великого обміну полоненими

19 кві 2025, 19:37
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Керівник ГУР Кирило Буданов показав відео обміну полоненими напередодні Великодня.

З полону звільнили ще 277 українців

У Службі безпеки України також покащали результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Джерело: Ракурс


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