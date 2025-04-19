Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Белом доме нашли козла отпущения в скандале с утечкой данных в Signal

В Белом доме нашли козла отпущения в скандале с утечкой данных в Signal

19 апр 2025, 21:08
999

Головного помічника міністра оборони США Піта Гегсета звільнять через витік даних у Signal.

Про це пише Politico.

Керівник апарату міністра оборони Джо Каспер залишить посаду в найближчі дні. Крім того, у відпустку вже відправили радника Гегсета, заступника начальника штабу й керівника апарату заступника міністра оборони.

Тобто Гегсет залишиться без кількох важливих радників — його часто критикують за нестачу досвіду для такої посади.

У березні головред The Atlantic Джеффрі Голдберг розповів, що користувач з ніком Майк Волтц — так звуть радника Трампа з нацбезпеки — додав його в закритий чат у месенджері Signal. Там високопосадовці обговорювали авіаудари по позиціях єменських хуситів. Волтц визнав свою провину.

Після цього в американських відомствах почалися кадрові перестановки, зокрема в Пентагоні.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров