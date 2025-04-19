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Ракурс
У Білому домі знайшли цапа-відбувайла у скандалі з витоком даних у Signal

У Білому домі знайшли цапа-відбувайла у скандалі з витоком даних у Signal

19 кві 2025, 21:08
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Головного помічника міністра оборони США Піта Гегсета звільнять через витік даних у Signal.

Про це пише Politico.

Керівник апарату міністра оборони Джо Каспер залишить посаду в найближчі дні. Крім того, у відпустку вже відправили радника Гегсета, заступника начальника штабу й керівника апарату заступника міністра оборони.

Тобто Гегсет залишиться без кількох важливих радників — його часто критикують за нестачу досвіду для такої посади.

У березні головред The Atlantic Джеффрі Голдберг розповів, що користувач з ніком Майк Волтц — так звуть радника Трампа з нацбезпеки — додав його в закритий чат у месенджері Signal. Там високопосадовці обговорювали авіаудари по позиціях єменських хуситів. Волтц визнав свою провину.

Після цього в американських відомствах почалися кадрові перестановки, зокрема в Пентагоні.

Джерело: Ракурс


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