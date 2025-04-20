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россия опрокинула подразделения дронов на Донбасс. Фото:

рф перебросила подразделения дронов с Курщины на Донбасс — ISW

20 апр 2025, 16:24
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Країна-агресор росія перекинула підрозділи безпілотників з Курської області на Донбас.

Невизначені підрозділи дронів передислокувалися з території рф на південний захід від Торецька поблизу Калинового. Зараз вони діють у напрямку міста Костянтинівка. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

На думку фахівців, росіяни навесні та влітку можуть зосередитися на штурмах у напрямку Костянтинівки.

Це перший випадок, коли ISW спостерігала повідомлення про російські передислокації з Курської області, і цей звіт узгоджується з оцінкою ISW про те, що російські сили можуть віддати перевагу наступальним операціям у напрямку Костянтинівки навесні та влітку 2025 року, — наголосили аналітики.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що росія перекинула в окупований Крим важку артилерію КНДР. У мережі з’явилося відео кількох одиниць артилерійських установок «Коксан» північнокорейської армії, які залізницею переправляють на північну частину анексованого півострова.

Источник: Ракурс


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