росія перекинула в Крим північнокорейську артилерію. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n205334-rf-perekynula-v-krym-vajku-artyleriu-kndr-zmi.html

Ракурс

Артилерійські установки з КНДР помітили в окупованому Криму.

У мережі з’явилося відео кількох одиниць артилерійських установок «Коксан» армії КНДР, які залізницею переправляють на північну частину анексованого півострова. Про це повідомило ZDF.

Зазначається, що розміщення цього озброєння в Криму може свідчити про підготовку до розгортання північнокорейських сухопутних сил і в Україні.

Як тільки вони почнуть воювати, Пхеньян однозначно стане агресором проти України. Відтоді буде неможливо стверджувати, що північнокорейці лише допомагають Росії відновити свою територіальну цілісність, витісняючи українців з Курської області, — цитує видання воєнних фахівців.

Як відомо, гармати типу «Коксан» раніше активно використовувалися агресором проти ЗСУ у Курській області росії. Їх основною перевагою є велика дальність стрільби — до 40 км зі звичайними снарядами і до 60 км із ракетними боєприпасами. Таким чином «Коксани» можуть уражати позиції, залишаючись практично недосяжними для контрбатарейного вогню.

Нагадаємо, нещодавно бійці ЗСУ виявили і вивели з ладу північнокорейську гармату М-1978 «Коксан» на Донецькому напрямку. У Силах безпілотних систем поінформували, що це вже п’ята така установка, яку захисники вивели з ладу в березні.

Джерело: ZDF