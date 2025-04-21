Пожар в Балаклейском лесничестве Харьковской области, фото: ГСЧС

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На Харківщині триває ліквідація пожежі у Балаклійському лісництві. Там горіли хвойна підстилка та очерет на площі понад 350 га. Наразі триває осередкове горіння на площі 5 га.

Про це сьогодні, 21 квітня, повідомляє прес-служба ДСНС.

На місці працюють рятувальники, вогнеборці місцевих пожежних команд та працівники лісгоспу. Крім того, на місці події залучені піротехнічні розрахунки ДСНС, які розміновують територію задля убезпечення шляхів пересування пожежної техніки, — розповіли у відомстві.

Вчора, 20 квітня, під час гасіння цієї пожежі на вибухонебезпечному предметі підірвався пожежний автомобіль лісового господарства. Постраждали двоє лісників (гостра реакція на стрес).