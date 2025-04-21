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Место запуска ударных БПЛА поразили воздушные силы, фото: Генштаб ВСУ

Воздушные силы поразили место запуска ударных беспилотников на Курщине (ФОТО)

21 апр 2025, 16:46
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Повітряні сили ЗСУ 19 квітня завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БПЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.

Про це сьогодні, 21 квітня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Об'єкт використовувався противником для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів. Внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БпЛА, — вказано в повідомленні.

Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії. Збройні Сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним, — додали у Генштабі.

Місце запуску ударних БПЛА вразили повітряні сили, фото: Генштаб ЗСУ

Источник: Ракурс


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