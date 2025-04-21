Причину смерти Папы Римского назвали в Ватикане

Папа Римский Франциск, фото: NARA & DVIDS Public Domain Archive - GetArchive

https://racurs.ua/n205753-prichinu-smerti-papy-rimskogo-nazvali-v-vatikane.html

Ракурс

Смерть Папи Римського Франциска сталася через інсульт, за яким послідувала кома і незворотний серцево-циркуляторний колапс.

Про це вказано у медичному звіті про смерть понтифіка, повідомляє Vatican News.

Зазначається, що офіційне свідоцтво про смерть Франциска видав директор Дирекції охорони здоров’я та гігієни Ватикану Андреа Арканджелі, а прес-служба Святого Престолу оприлюднила звіт сьогодні увечері.

Згідно з медичним висновком, у Папи в анамнезі була гостра дихальна недостатність, викликана мультимікробною двосторонньою пневмонією, множинними бронхоектазами, високим кров’яним тиском і діабетом II типу.

Його смерть була підтверджена електрокардіографічною танатографією.

Цим я заявляю, — написав Арканджелі, — що причини смерті, наскільки мені відомо і наскільки я можу судити, такі, як зазначено вище.

Папа Франциск помер сьогодні, 21 квітня, вранці. У грудні минулого року йому виповнилося 88 років.

Джерело: Vatican News