Одессу массированную атаковали российские беспилотники. Фото: ГСЧС

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Одеса 22 квітня зазнала атаки з боку російських окупантів.

У ніч на вівторок ворог масовано атакував місто ударними безпілотниками. Зайнялися пожежі, які ліквідовували рятувальники, добровольці, пожежний підрозділ Національної гвардії та підрозділ Одеської міської ради. Про це в Telegramповідомили голова Одеської ОВА та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби. Попередньо відомо про трьох постраждалих осіб.

Від ДСНС було залучено 78 вогнеборців та 21 одиниця техніки.

Нагадаємо, 21 квітня російські безпілотники атакували лісозаготівельне підприємство в Семенівській громаді Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Внаслідок вибухів пошкоджень зазнала будівля та територія підприємства. На щастя, люди не постраждали.