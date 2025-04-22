Оккупанты атаковали Харьковщину. Фото: ОВА

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Харківська область 21 квітня зазнала атаки з боку російських окупантів.

Вчора ввечері ворожа авіація завдала авіаційного удару по селу Петропавлівка Куп’янського району. Жертвами атаки стали 54-річна жінка та чоловік 26 років. Внаслідок атаки у Петропавлівці пошкоджено житлові будинки. Про це прокуратура Харківської області повідомила у Telegram.

Також загарбники вдарили з артилерії по приватному житловому сектору в Купʼянську, де постраждала 58-річна жителька. А в у селі Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району ворожий FPV-дрон поцілив у 24-річного чоловіка, який їхав на скутері. Цивільний загинув на місці.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів — ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, російська армія вночі 22 квітня масовано атакували Одесу «шахедами». Унаслідок обстрілу поранень зазнали троє людей. Руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.