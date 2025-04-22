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Ракурс
В Киеве неизвестные подстрелили мужчину. Фото: полиция

В Киеве стреляли в мужчину — полиция расследует покушение на убийство

22 апр 2025, 10:54
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У Києві невідомі підстрелили чоловіка.

У Святошинському районі вранці 22 квітня виявили чоловіка з вогнепальним пораненням. Інцидент стався близько 08:50. На місце події прибули керівництво столичної поліції, слідчо-оперативна група, кінологи та медики. Про це поліція Києва повідомила в Telegram.

Постраждалого госпіталізували і наразі він отримує медичну допомогу.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею «замах на умисне вбивство» — ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини події та розшукує осіб, причетних до злочину.

У Києві невідомі підстрелили чоловіка. Фото: поліція

У Києві невідомі підстрелили чоловіка. Фото: поліція

Нагадаємо, в одному з кафе Києва між 68-річним відвідувачем закладу та іншими громадянами відбувся конфлікт і ц ході сварки один зі учасників вистрілив в опонента з травматичного пістолета. Пенсіонера госпіталізували.

Источник: Ракурс


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