В Киеве неизвестные подстрелили мужчину. Фото: полиция

https://racurs.ua/n205759-v-kieve-strelyali-v-mujchinu-policiya-rassleduet-pokushenie-na-ubiystvo.html

Ракурс

У Києві невідомі підстрелили чоловіка.

У Святошинському районі вранці 22 квітня виявили чоловіка з вогнепальним пораненням. Інцидент стався близько 08:50. На місце події прибули керівництво столичної поліції, слідчо-оперативна група, кінологи та медики. Про це поліція Києва повідомила в Telegram.

Постраждалого госпіталізували і наразі він отримує медичну допомогу.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею «замах на умисне вбивство» — ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини події та розшукує осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, в одному з кафе Києва між 68-річним відвідувачем закладу та іншими громадянами відбувся конфлікт і ц ході сварки один зі учасників вистрілив в опонента з травматичного пістолета. Пенсіонера госпіталізували.