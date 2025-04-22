ГУР остановило масштабное наступление оккупантов. Фото:

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Російська армія пішла на масований штурм на Запорізькому напрямку.

Незадовго до Великодніх свят ворог спробував здійснити наступ на позиції Сил оборони і безпеки України, зокрема, в зоні відповідальності підрозділу активних дій ГУР МО України «Артан». Противник задіяв більше 300 осіб, 40 одиниць бойової броньованої техніки, три танки та близько 10 багі, які виступили шістьма колонами. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило у Facebook.

Зазначається, що росіянам протистояли FPV-дрони «Artan Syndicate» та артилеристи «Артану». Перші три БМП спалили ще за 8 км до лінії зіткнення. Решту колони знищили на підступах до українських позицій.

Завдяки професійній роботі «Артану» спільно з іншими підрозділами СОУ штурм було зірвано. Захисники знищили чи вивели з ладу 15 одиниць техніки, близько 100 окупантів.

Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ інформували, що наразі найважча ситуація спостерігається на Покровському напрямку. За добу на цій ділянці фронту була зупинена 61 штурмова й наступальна дія агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, а на Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки.