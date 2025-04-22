рф массированно атаковала ФАБами Купянск. Фото: ГСЧС

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Російська авіація здійснила масоване бомбардування Куп’янська в Харківській області.

Попередньо відомо, що внаслідок вибухів авіабомб постраждали чотири людини. Крім того, виникли три осередки пожеж: горіли господарчі споруди. Також бомбардування призвело до руйнування 14 приватних осель та кілька надвірних забудов. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Зазначається, що вогнеборці оперативно ліквідували пожежі. На місці працював медичний розрахунок ДСНС.

Нагадаємо, російські війська завдали ударів по селу в Ізюмському районі Харківської області. Поранення дістали 48-річна жінка та 55-річний чоловік. Також у селі горіли чотири приватні оселі, господарчі споруди та гараж.