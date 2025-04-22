Число пострадавших в Запорожье резко возросло. Фото: ГСЧС

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Кількість постраждалих у Запоріжжі збільшилася до 20 осіб.

Серед них є троє дітей. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані, лікарі надають їм допомогу. Про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

За його словами Федорова, росіяни обстріляли місто двома КАБами. Один із них влучив по інфраструктурному об'єкту, інший — по густонаселеному району та житловому будинку. Загальні наслідки атаки ще уточнюються.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що внаслідок атаки частково зруйновані декілька 9-поверхівок та навчальний заклад. Горіли автомобілі.

З пошкодженої будівлі надзвичайники евакуюють людей. На місці працюють психологи. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків авіаударів.

Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок російського бомбардування загинула 69-річна жінка. Постраждали двоє дітей — 14-річний хлопчик знаходиться у тяжкому стані, а 4-річний хлопчик у стані середньої тяжкості.