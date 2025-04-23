Взрывы раздались в центре Москвы. Фото: паблики

https://racurs.ua/n205792-vzryvy-razdalis-v-centre-moskvy-chto-izvestno-video.html

Ракурс

Вибухи у Москві пролунали вдень у середу, 23 квітня.

Вибухи, а потім пожежа сталися на стоянці торгового центру «Афімолл сіті» в комплексі «Москва-Сіті». Місце де виник вибух, окутало густим чорним димом. Рятувальники, які прибули за викликом, присвоїли пожежі підвищений ранг небезпеки. Про це пише російська пропаганда.

Місцеві пабліки опублікували відео палаючого авто, однак на кадрах неможливо роздивитися марку машини або інші подробиці.

У російському Міністерстві з надзвичайних ситуацій заявили, що на парковці «Афімолл сіті» нібито горіли будматеріали і ємності під тиском. Загоряння вже локалізували.

Нагадаємо, нещодавно російські пропагандистські ЗМІ опублікували, а потім видалили відео, в якому було показано, як російськими безпілотниками, які атакують Україну, оператори керують із ділового центру «Москва-Сіті».