Россияне сбросили авиабомбы на Славянск Фото: ОВА

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Росіяни продовжують вбивати мирних жителів Донецької області.

У середу вранці, 23 квітня, окупанти скинули дві авіабомби на Слов’янськ, які вбили 74-річного чоловіка та поранили 72-річну жінку. У місті пошкоджено 17 приватних будинків. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Ще три авіабомби росіяни скинули на Чернігівку Добропільської громади. Там було пошкоджено сім будинків та поранено одну особу.

Закликаю всіх жителів Донеччини: евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України! Бережіть себе та своїх близьких! — закликав Філашкін.

Національна поліція поінформувала, що росіяни атакували Слов’янськ бомбами «ФАБ-250». Обидві поцілили по приватному подвір’ю.

На місці обстрілу працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції та рятувальники Державної служби з надзвичайної ситуацій.

Нагадаємо, 22 квітня російська авіація здійснила масоване бомбардування Куп’янська в Харківській області. Внаслідок вибухів авіабомб постраждали чотири людини, а 14 приватних осель та кілька надвірних забудов були зруйновані.