Российские войска сменили тактику ударов по Харькову. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n205800-rossiyskie-voyska-izmenili-taktiku-udarov-po-harkovu-terehov.html

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Російська армія змінила тактику ударів по Харкову.

Тепер загарбники ведуть обстріл в основному в денний час. Зокрема, зміни у ворожих атаках спостерігалися у вівторок, 22 квітня. Противник б'є по місту в той час, коли мирні мешканці їдуть з роботи. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов 23 квітня заявив в ефірі телемарафону.

Вчора ми були свідками цих змін. Загалом по Харкову завжди били увечері, вночі чи з самого ранку, а вчора в нас були прильоти 12 «шахедів», які били посеред дня. Коли люди їдуть на роботу, повертаються з роботи чи їдуть у своїх справах, — розповів посадовець.

За словами мера, росіяни обстрілюють не лише по цивільну інфраструктуру та житлові будинки, але й підприємства.

Терехов зазначив, що ворог дотримується такої тактики, щоб зруйнувати місцевий бізнес і як наслідок залишити людей без роботи й заробітку.

Нагадаємо, вдень 22 квітня росіяни завдали 12 ударів по Харкову дронами-камікадзе. Під ударами опинилися чотири райони. Внаслідок масованої атаки дронами постраждали восьмеро — шестеро доставлені до лікарні, а двом допомогу надали на місці.

А минулої ночі росія влучила по цивільних об'єктах в місті, внаслідок чого виникли руйнування та пожежі. Попередньо, обійшлося без поранених.