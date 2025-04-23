Армия рф начала продвижение юго-западнее Торецкой. Фото: DeepState

https://racurs.ua/n205802-armiya-rf-nachala-prodvijenie-ugo-zapadnee-torecka-deepstate.html

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Армія росії продовжує розвивати успіх південно-західніше від Торецька.

За доволі короткий проміжок часу противник здійснив суттєві просування на цій ділянці фронту. Ворог зумів окупувати Пантелеймонівку, Валентинівку, зайняв практично весь населений пункт Суха Балка і вже здійснює спроби штурмових дій на Романівку. Про це аналітики DeepState 23 квітня повідомили у Telegram.

Зазначається, що цьому районі складається досить неприємна ситуація, бо загарбники після довгих спроб знайшли слабке місце в українській обороні. При цьому противнику не вдається провалити оборону ЗСУ по відтинку Леонідівка-Петрівка-Щербинівка.

Які б вони зусилля не докладали, використовуючи постійний тиск піхоти з підтримкою техніки — все безуспішно, — йдеться у повідомленні.

Однак російський прорив у районі Пантелеймонівки-Валентинівки дає росіянам можливість розвивати успіх з правого флангу Сил оборони в районі Торецька і, зокрема, обійти ту ж Щербинівку. Аналітики припускають, що окупанти будуть намагатися вийти до Олександро-Калинового і Катеринівки, щоб оволодіти логістикою, зокрема, самого Торецька.

Тим часом у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 23 квітня повідомляється, що на Торецькому напрямку загалом за сьогодні противник атакував 16 разів неподалік Дачного, Кримського, Торецька та Леонідівки. Наразі точаться п’ять боїв.

Нагадаємо, оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» повідомило, що окупанти намагаються досягти адміністративної межі Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня. Зокрема, противник активізувався на Покровському напрямку й атакує у районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Котлиного, Удачного, Троїцького, Олексіївки, Лисівки, Новосергіївки, Новоолександрівки та Андріївки.