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рф хоче дійти до адмінмежі Дніпропетровської області. Фото:
рф хоче дійти до адмінмежі Дніпропетровської області до 9 травня — «Хортиця»https://racurs.ua/ua/n205791-rf-hoche-diyty-do-adminmeji-dnipropetrovskoyi-oblasti-do-9-travnya-hortycya.htmlРакурс
Російська армія намагається прорватися до адміністративної межі Дніпропетровської області.
Окупанти намагається досягти адміністративної межі Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня. Зокрема, противник активізувався на Покровському напрямку — атакує у районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Котлиного, Удачного, Троїцького, Олексіївки, Лисівки, Новосергіївки, Новоолександрівки та Андріївки. Про це оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» повідомило у Telegram.
Противник не полишає спроб вийти на адміністративну межу Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що усі ворожі штурми були відбиті й позиції ЗСУ залишаються під контролем.
Також в «Хортиці» показали, як бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади вдарили по окупантах FPV-дронами на Краматорському напрямку. У ході бою було знищено:
- протитанковий ракетний комплекс «Корнет»;
- камеру дальнього спостереження;
- портативну станцію наземної розвідки «Кредо-М1»;
- антени та комунікаційне обладнання;
- укриття разом з особовим складом.
Нагадаємо, український воєнкор повідомив, що у районі Покровська Сили оборони надлюдськими зусиллями відсувають ворога від траси на Павлоград. Якщо така динаміка збережеться, то в перспективі можна буде казати за розблокування шляху на Межову.