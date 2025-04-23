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рф хочет дойти до админграницы Днепропетровской области. Фото:

рф хочет дойти до админграницы Днепропетровской области до 9 мая — «Хортица»

23 апр 2025, 16:21
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Російська армія намагається прорватися до адміністративної межі Дніпропетровської області.

Окупанти намагається досягти адміністративної межі Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня. Зокрема, противник активізувався на Покровському напрямку — атакує у районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Котлиного, Удачного, Троїцького, Олексіївки, Лисівки, Новосергіївки, Новоолександрівки та Андріївки. Про це оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» повідомило у Telegram.

Противник не полишає спроб вийти на адміністративну межу Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі ворожі штурми були відбиті й позиції ЗСУ залишаються під контролем.

Також в «Хортиці» показали, як бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади вдарили по окупантах FPV-дронами на Краматорському напрямку. У ході бою було знищено:

  • протитанковий ракетний комплекс «Корнет»;
  • камеру дальнього спостереження;
  • портативну станцію наземної розвідки «Кредо-М1»;
  • антени та комунікаційне обладнання;
  • укриття разом з особовим складом.

Нагадаємо, український воєнкор повідомив, що у районі Покровська Сили оборони надлюдськими зусиллями відсувають ворога від траси на Павлоград. Якщо така динаміка збережеться, то в перспективі можна буде казати за розблокування шляху на Межову.

Источник: Ракурс


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