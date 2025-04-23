рф хочет дойти до админграницы Днепропетровской области. Фото:

https://racurs.ua/n205791-rf-hochet-doyti-do-admingranicy-dnepropetrovskoy-oblasti-do-9-maya-hortica.html

Ракурс

Російська армія намагається прорватися до адміністративної межі Дніпропетровської області.

Окупанти намагається досягти адміністративної межі Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня. Зокрема, противник активізувався на Покровському напрямку — атакує у районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Котлиного, Удачного, Троїцького, Олексіївки, Лисівки, Новосергіївки, Новоолександрівки та Андріївки. Про це оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» повідомило у Telegram.

Противник не полишає спроб вийти на адміністративну межу Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі ворожі штурми були відбиті й позиції ЗСУ залишаються під контролем.

Також в «Хортиці» показали, як бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади вдарили по окупантах FPV-дронами на Краматорському напрямку. У ході бою було знищено:

протитанковий ракетний комплекс «Корнет»;

камеру дальнього спостереження;

портативну станцію наземної розвідки «Кредо-М1»;

антени та комунікаційне обладнання;

укриття разом з особовим складом.

Нагадаємо, український воєнкор повідомив, що у районі Покровська Сили оборони надлюдськими зусиллями відсувають ворога від траси на Павлоград. Якщо така динаміка збережеться, то в перспективі можна буде казати за розблокування шляху на Межову.