Последствия ночной комбинированной атаки рашистов, фото: Игорь Клименко

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 квітня, здійснили масовану комбіновану повітряну атаку по Україні.

Рятувальник ДСНС ліквідовували близько 40 осередків займання у дев’яти регіонах. Про це на повідомляє прес-служба МВС.

Під ударом росії були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя, — вказано в повідомленні.

Найбільше постраждав Київ — рятувальники працювали на 13 локаціях, де станом на 7.30 відомо про дев’ятьох загиблих та понад 70 травмованих.

Зазначається, що всю ніч ліквідаційні роботи велися під загрозою повторного обстрілу. Так, на Житомирщині ворог завдав повторного удару по підрозділу ДСНС, який прибув на гасіння пожежі. Постраждав 39-річний рятувальник.