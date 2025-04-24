40 осередків займання виникли в Україні через масовану повітряну атаку рашистів (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205804-40-oseredkiv-zaymannya-vynykly-v-ukrayini-cherez-masovanu-povitryanu-ataku-rashystiv-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 квітня, здійснили масовану комбіновану повітряну атаку по Україні.
Рятувальник ДСНС ліквідовували близько 40 осередків займання у дев’яти регіонах. Про це на повідомляє прес-служба МВС.
Під ударом росії були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя, — вказано в повідомленні.
Найбільше постраждав Київ — рятувальники працювали на 13 локаціях, де станом на 7.30 відомо про дев’ятьох загиблих та понад 70 травмованих.
Зазначається, що всю ніч ліквідаційні роботи велися під загрозою повторного обстрілу. Так, на Житомирщині ворог завдав повторного удару по підрозділу ДСНС, який прибув на гасіння пожежі. Постраждав 39-річний рятувальник.
Удари по цивільним, по екстреним службам під час порятунку людей — це стиль росії. Ми переживали таке неодноразово. Саме тому Україна наполягає на повному і негайному припиненню вогню, бо це, першочергово, припинення вбивств наших людей, — наголосив очільник МВС Ігор Клименко.