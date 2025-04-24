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Последствия российских ударов по железнодорожной инфраструктуре, фото: «Укрзализныця»

Рашисты атаковали инфраструктуру железной дороги — в Киеве и Житомире есть раненые (ФОТО)

24 апр 2025, 09:43
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Українська залізнична інфраструктура в ніч на сьогодні, 24 квітня, знову перебувала під ворожим обстрілом.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

В результаті комбінованої атаки ворога:

  • поранено двох залізничників — провідника у Житомирі та машиніста в Києві. Стан обох працівників задовільний, їх обстежують лікарі;
  • у Києві та на Харківщині пошкоджені технічна колія та адміністративні й технічна будівлі залізниці.

Поїзди продовжують рухатись за графіком, — додали у компанії.

Наслідки російських ударів по залізничній інфраструктурі, фото: «Укрзалізниця»

Источник: Ракурс


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