Последствия российских ударов по железнодорожной инфраструктуре, фото: «Укрзализныця»

https://racurs.ua/n205806-rashisty-atakovali-infrastrukturu-jeleznoy-dorogi-v-kieve-i-jitomire-est-ranenye-foto.html

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Українська залізнична інфраструктура в ніч на сьогодні, 24 квітня, знову перебувала під ворожим обстрілом.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

В результаті комбінованої атаки ворога:

поранено двох залізничників — провідника у Житомирі та машиніста в Києві. Стан обох працівників задовільний, їх обстежують лікарі;

у Києві та на Харківщині пошкоджені технічна колія та адміністративні й технічна будівлі залізниці.